وزير الصحة يدشن فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء القديم ضمن خطة المئة يوم

وزير الصحة يدشن فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء القديم ضمن خطة المئة يوم

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء القديم يعد الثالث بعد المركز الرئيسي بمنطقة الصباح الصحية وفرع مركز الفنطاس ويأتي تدشينه ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة خلال 100 يوم وبما يخدم أهل الكويت.

وقال الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن تدشين فرع المجلس الطبي يعتبر نقلة نوعية في توسعة الخدمات الصحية خارج نطاق العاصمة لتخفيف فترات المراجعة وانتظار المراجعين.

وأضاف أن فرع المجلس الطبي يستقبل الموظفين وحديثي التخرج من الرجال أو النساء وإجراء جميع الفحوصات الطبية والمخبرية والأشعة إضافة إلى اللجان الصحية لافتا إلى أن هذه النقلة النوعية سيتبعها افتتاح مركزين آخرين.

وأكد جاهزية الوزارة لمواكبة الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أنه قام بعمل جولات تفقدية لبعض المدارس للاطلاع على التجهيزات والعيادات المزودة بالأجهزة الطبية لاستقبال أي حالة طارئة متمنيا السلامة للجميع.

من جانبها قالت الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة لـ(كونا) إن فرع المجلس الطبي العام في الجهراء يخدم قاطني مناطق محافظة الجهراء لتسهيل الحصول على الخدمات التي يقدمها للمراجعين لافتة إلى إنه إنجاز في تقديم الخدمة.

وأضافت الجمعة أن المركز يضم أربع عيادات للفحص السريري الإكلينيكي منها عيادتان للرجال وعيادتان للنساء ويضم أيضا أربع عيادات لسحب الدم هي عيادتان للرجال وعيادتان للنساء لافتة إلى أن المركز يستوعب أكثر من 200 حالة يوميا.

وبينت أن المركز الرئيسي يستقبل يوميا من 500 إلى 700 مراجع في قسم اللياقة الصحية وأن افتتاح مركز الفنيطيس الذي يخدم اهالي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتطوير النظام الآلي في قسم التعيينات وقسم اللجان الصحية وربطها بديوان الخدمة المدنية ساهم في تقليل عدد المراجعين وتقليل فترات الانتظار.

وأشارت إلى أن افتتاح هذا الفرع سيساهم أيضا في تحسين الخدمة وجودتها معربة عن الأمل في افتتاح فرع رابع في محافظة الفروانية.