أمين مجلس التعاون يشيد بدعم خادم الحرمين الشريفين لمسيرة العمل الخليجي المشترك

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بقصر الحكم بمدينة (الرياض).

ونقل البيان عن البديوي تأكيده خلال اللقاء دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مسيرة مجلس التعاون المباركة وما يقدمه أمير منطقة الرياض من توجيهات لتسهيل أعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها العاملة في مدينة (الرياض) مشيرا إلى أن هذا الدعم والمساندة يمكنان الأمانة العامة وجميع منسوبيها من القيام بالمهام والأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه لخدمة مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافها في ظل توجيهات قادة دول مجلس التعاون.

وأضاف البيان ان الجانبين استعرضا عددا من الموضوعات والإنجازات والمكتسبات التي تحققت في عدة مجالات وعلى أكثر من صعيد لدول المجلس ومواطنيه.