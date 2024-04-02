مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 2 /4 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعـد الاجتماع صـرح نائـب رئيـس مجلــس الوزراء ووزيـر الدولـة لشئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي :

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما جاء فيها من معانِ سامية وتوجيهات سديدة والذي أعرب فيها سموه حفظه الله ورعاه عن أمله بأن يعقد أبناء الوطن العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وقوامها اجتناب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية ورائدها إشاعة المحبة والتفائل والوئام والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية داعياً سموه حفظه الله ورعاه الناخبين والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم يوم الخميس المقبل في انتخابات مجلس الأمة 2024 إلى حسن اختيار من يمثلهم ، وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية وافتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية فالاختيار السليم طريق لبناء مستقبل الوطن والأجيال ، معرباً عن أمله أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأن يستفيد أعضاء مجلس الأمة من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسئولياتهم الوطنية .

كما تضمنت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إشارة إلى الضرر الفادح والجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية وأنه لا يمكن السكوت عنه ، مشيداً بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم سموه حفظه الله ورعاه لهذه الجهود والإجراءات .

من جانبه عبر مجلس الوزراء عن امتنانه للمعاني السامية والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وشعبه وكل من يقيم على أرضه من كل مكروه .

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء الزيارة التفقدية لسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد الدولة الكبير يوم السبت الماضي ، حيث اطلع على استعدادات القائمين على إدارة المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة لتمكين المصلين من أداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة .

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على أن تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 على أكمل وجه وبشكل يعكس الوجه الحضاري والديمقراطي لدولة الكويت وبهدف تمكين الناخبين والناخبات من الإدلاء بأصواتهم في المدارس مقار اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر ، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الذي أكد على الاستعدادات التي قامت بها لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة وتضافر جهود الجهات المعنية بهذا الشأن ، كما استمع المجلس الى شرح قدمه معالي الدكتور عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أخر استعدادات وترتيبات وزارة التربية لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر إبريل الحالي في 124 مدرسة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس موضحاً أنه سوف يتم تسليم هذه المدارس إلى وزارة الداخلية بعد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر إبريل الحالي ، وعليه سيتم تحول الدراسة في هذه المدارس إلى نظام التعليم عن بعد وسيمارس المدرسون والطلبة في هذه المدارس العملية التعليمية من منازلهم وذلك فقط يوم غداً الأربعاء المقبل الموافق 3 4 /2024 .

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من شهر إبريل الحالي واعتباره يوم راحة نظراً لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 /4 /2024 ، أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها لمراعاة المصلحة العامة.

وبهذا الصدد يدعو مجلس الوزراء الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

وفي سياق أخر أبن مجلس الوزراء المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق في مجلس الأمة حسين مكي الجمعة، مستذكراً جهود الفقيدين المخلصة ودورهما البارز في مجال العمل الوطني والإنساني والخيري في دولة الكويت وخارجها ، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.