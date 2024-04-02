وزير الصحة د.أحمد العوضي يتفقد الاستعدادات والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024

وزير الصحة يتفقد الاستعدادات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات “أمة 2024”

2 أبريل، 2024
0 40 دقيقة واحدة

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ان وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تفقد الاستعدادات والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024 يرافقه وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة وذلك في إطار حرص الوزارة على أقصى درجات الأمان الصحي للناخبين.

واضافت الوزارة في بيان ان الوزير العوضي اطلع على الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الخميس ومستوى تجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية وتزويدها بالكوادر الصحية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.

وأشار البيان إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الطبية في اللجان الرئيسية والفرعية فضلا عن تجهيز غرفة عمليات مزودة بكل وسائل الاتصال لمتابعة التطورات خلال يوم الاقتراع بما يؤمن السلامة الصحية للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

وزير الصحة د.أحمد العوضي يتفقد الاستعدادات والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024
جانب من جولة وزير الصحة د.أحمد العوضي التفقدية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024
جانب من جولة وزير الصحة د.أحمد العوضي التفقدية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024
المصدر
كونا
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2 أبريل، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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