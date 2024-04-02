“زين” كرّمت الفائزين في تحدّيها الرمضاني بحديقة الشهيد

بعد 9 أيام متواصلة من المنافسة، كرّمت زين الفائزين في تحدّيها الرمضاني الثالث في حديقة الشهيد بالشراكة الاستراتيجية مع Suffix، بعد مشاركة واسعة من أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة تنافسوا لجمع أكبر قدر من المسافات لتحقيق الفوز.

وتم تكريم الفائزين في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد بتواجد الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والرئيس التنفيذي للعمليات في Suffix أحمد الماجد، ومسؤولي زين وSuffix، والفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

وحقق الموسم الثالث من التحدّي نجاحاً مميزاً ومشاركةً واسعة من أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة تنافسوا في أربع فئات عمرية مُختلفة للذكور والإناث، الأولى ما دون 20 عاماً، والثانية من 20-34 سنة، والثالثة من 35-49 سنة، والرابعة لما فوق 50 سنة، كما شهد سباق زين للأطفال مُشاركة أكثر من 280 طفل وطفلة، بالإضافة إلى مُشاركة أكثر من 50 مُتسابقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في السباق الخاص بفئة متلازمة الداون.

واستمر تحدّي زين الرمضاني لمدة 9 أيام متواصلة في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد، وقدّم فرصة مميزة للجميع من كافة الفئات العمرية للمُشاركة بالمشي أو الركض داخل أسوار حديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مُشترك، وذلك لجمع المسافات وتصدّر الترتيب العام، كما تمكّن المتسابقين من جمع النقاط الإضافية من خلال المشاركة في التمارين الخاصة التي أقيمت في الحديقة.

حمد المصيبيح مُشاركاً بتكريم الفائزين

وأتى دعم زين لهذا البرنامج الرياضي الفريد من نوعه للعام الثالث على التوالي انطلاقاً من استراتيجيتها لدعم قطاعي الصحة والرياضة، وبالأخص خلال الشهر الفضيل، حيث حقق التحدّي في مواسمه السابقة نجاحاتٍ كبيرة، وشهد مُشاركة الآلاف من المُتسابقين كباراً وصغاراً الذين حرصوا على اتخاذ نمط حياة أكثر نشاطاً أثناء الصيام لما له من فوائد عديدة على صحّة الإنسان.

وتقوم زين وبشكلٍ دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المُبتكرة، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مُختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في المجتمع، وبالأخص خلال الشهر الفضيل.

هذا العام، يتواجد 6 من شُركاء زين الاستراتيجيين، ومنهم Suffix، في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك هذا العام.