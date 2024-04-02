ديوان الخدمة المدنية

الخدمة المدنية: عطلة عيد الفطر السعيد من 9 إلى 13 ابريل الجاري

2 أبريل، 2024
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أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع من شهر ابريل الجاري بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 14 من الشهر ذاته.

وقال الديوان في تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة (إكس) ان أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد يعتبر عطلة رسمية وما سوى ذلك أيام راحة مبينا ان الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.

المصدر
كونا
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2 أبريل، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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