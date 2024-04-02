الجامعة العربية تدين اعتداء الاحتلال على القنصلية الإيرانية بدمشق

دانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء اعتداء الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية في العاصمة السورية (دمشق).

وحذرت الجامعة في بيان من خطورة التصرفات التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي المحتل الرامية إلى توسيع رقعة الحرب إقليميا والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى حيث ان استهداف المقار الدبلوماسية خرق “خطير” للقانون الدولي خاصة (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

ودعا البيان إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف “فوري” لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي.