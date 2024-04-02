مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية بعد غد الخميس واعتباره يوم راحة

2 أبريل، 2024
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قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من شهر ابريل الحالي واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.

كما أناط المجلس بالاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

المصدر
كونا
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2 أبريل، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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