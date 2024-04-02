وكيل وزارة الداخلية: حريصون على توفير كافة الخدمات الامنية وتسهيل اجراءات انتخابات مجلس الامة

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح اليوم الاثنين ضرورة توفير كافة الخدمات الامنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الامة 2024 المقررة في الرابع من أبريل الجاري.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ سالم النواف اجتماعا امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الامنية وذلك للاطلاع على استعدادات وزارة الداخلية النهائية لانتخابات مجلس الامة.

وقال ان تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح هي تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.

واصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته حول “كيفية عمل لجان الانتخابات وتذليل جميع العقبات الادارية والعراقيل الامنية امام سير عملها وتأمين وصول الناخبين الى مواقع الاقتراع وتنظيم عملية دخولهم الى المقار الانتخابية والتعامل الفوري والحازم مع اي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون او الاخلال بالنظام والامن العام بعد ظهور النتائج”.

واستعرض مع الحضور الخطط الامنية التفصيلية للانتخابات والاجراءات التي سيتم اتخاذها وسبل فرض السيطرة الامنية وتحقيق النظام العام في مختلف الدوائر وحفظ النظام بمواقع الاقتراع وحمايتها لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية اقليميا ودوليا.