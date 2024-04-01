وزارة الإعلام: “الصمت الانتخابي” يبدأ ظهر بعد غد الأربعاء حتى نهاية يوم الاقتراع

وزارة الإعلام: “الصمت الانتخابي” يبدأ ظهر بعد غد الأربعاء حتى نهاية يوم الاقتراع

قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي ان فترة “الصمت الانتخابي” تبدأ الساعة 12 من ظهر بعد غد الأربعاء حتى نهاية الاقتراع يوم الخميس المقبل بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 4 لسنة 2024.

وأضاف السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين انه خلال فترة “الصمت الانتخابي” تتوقف جميع أعمال الدعايات الإنتخابية للمرشحين قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب ب24 ساعة وعليه يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم أو عرض أي إحصاءات أو استطلاعات للرأي.

وأوضح أن وسائل الإعلام يقتصر دورها في تلك الفترة على تشجيع المواطنين على المشاركة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الدوائر الانتخابية ومكان التصويت والتمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الإنتخابي.

وذكر ان الغاية من “الصمت الانتخابي” هي تمكين الناخبين من حرية اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة وتحقيق العدالة في المنافسة بين المرشحين وعدم استخدام الإعلام كوسيلة لتوجيه الرأي العام حفاظا علي سير العملية الإنتخابية.

وأكد السبيعي حرص الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لاختيار نواب مجلس الأمة وعدم المساس بتوجهات الناخبين والناخبات أو التأثير عليهم من جانب وسائل الإعلام المختلفة.