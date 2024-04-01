التربية: فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين للمرحلة الابتدائية إلكترونيا للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية آلية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال اختيار قائمة خدمات الوزارة، ثم اختيار (طالب/ ولي أمر)، والدخول للخدمة لتسجيل الطالب المستجد مع اتباع التعليمات للتقديم إلكترونيا.

يذكر أن تسجيل طلبة رياض الأطفال ما زال مستمرا حتى تاريخ 30 مايو 2024 على موقع وزارة التربية الإلكتروني.