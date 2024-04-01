بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 27.05 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 05ر27 نقطة ليبلغ مستوى 28ر7354 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر169 مليون سهم عبر 9976 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار (نحو 4ر127 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 05ر10 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5975 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 8ر86 مليون سهم عبر 3504 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 1ر32 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17ر38 نقطة ليبلغ مستوى 86ر8074 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 6472 صفقة بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 9ر94 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 04ر7 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5868 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 8ر77 مليون سهم عبر 2454 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار (نحو 9ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (عمار) و(صكوك) و(وربة ت إ)و(امتيازات ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(وطنية) و (خليج ب ) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ميدان) و (النخيل) و(المساكن) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.