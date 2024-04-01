“زين” أقامت مُسابقتها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أقامت زين مُسابقتها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالشراكة الاستراتيجية مع مسجد الدولة الكبير، والتي هدفت إلى تشجيع أفراد المُجتمع من مُختلف الفئات العمرية الشابّة على حفظ كتاب الله والتزيّن بقيمه السامية، وقدّمت جوائز تشجيعية نقدية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل من الفئات الست.

وتم تكريم الفائزين في مقر زين الرئيسي بالشويخ بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ورئيس لجنة المحكمين وإمام المسجد الكبير عمر الدمخي، بالإضافة إلى مسؤولي زين وإدارة المسجد، والفائزين وأولياء أمورهم.

واستمرت المُسابقة على مدار يومين في القاعة الغربية بالمسجد الكبير، وتضمّنت ثلاث فئات عمرية مُختلفة لكل من الذكور والإناث، الأولى من 7-12 سنة لحفظ حزب من القرآن الكريم، والثانية من 13-18 سنة لحفظ جزء من القرآن الكريم، والثالثة من 19-25 سنة لحفظ جزئين من القرآن الكريم، وأشرفت على المسابقة لجنة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير، وقدّمت زين جوائز تشجيعية نقدية للفائزين في كل فئة.

أشرفت على المُسابقة لجنة مُعتمدة من وزارة الأوقاف

وحرصاً منها على إشراك موظفيها في مُبادراتها وبرامجها المُجتمعية، حرصت زين على تنظيم مُسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم الرابعة لموظفي الشركة وأبنائهم، والتي أقيمت أيضاً بالمسجد الكبير، وشهدت تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بجوائز نقدية تشجيعية.

وأتت هذه البادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين زين وإدارة المسجد الكبير تحت مظلّة حملة زين الشهور الرمضانية، والتي تتضمن العديد من المُساهمات المُستمرة طوال الشهر الفضيل، أبرزها موائد إفطار الصائم اليومية في الخيمة الكبرى بالمسجد، وخدمات الضيافة للمُصلّين خلال العشر الأواخر.

هذا العام، يتواجد 6 من شُركاء زين الاستراتيجيين، ومنهم إدارة المسجد الكبير، في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك هذا العام.

المُسابقة استقبلت مُختلف الفئات العمرية