الدوري الإسباني: رودريغو يقود ريال إلى الفوز وجيرونا يخطف النقاط الثلاث أمام بيتيس

قاد البرازيلي رودريغو ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه أتلتيك بلباو 2-0 بتسجيله هدفي المباراة الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل المهاجم الدولي الهدف الأوّل بعد ثماني دقائق على بداية المباراة قبل أن يحسم النتيجة في الدقيقة 73.

وحقق ريال المطلوب قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في التاسع من نيسان/أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعاد “الملكي” الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى ثماني نقاط قبل ثماني مباريات على ختام الدوري، علماً أنهما سيتواجهان في 21 نيسان/أبريل في مباراةٍ قد تكون حاسمة لريال للتتويج بلقبه الـ36.

في المقابل، توقّف رصيد بلباو عند 56 نقطة في المركز الرابع، وقد يخسر مركزه لصالح أتلتيكو مدريد (55) الذي يلعب مع مضيفه فياريال الاثنين في ختام المرحلة.

ولم يُمهل البرازيلي رودريغو الضيوف أكثر من ثماني دقائق ليفتتح التسجيل بمجهودٍ فردي، بعدما انطلق على الجهة اليسرى ودخل مسدداً كرةً رائعة من على مشارف منطقة الجزاء إلى يسار الحارس (8).

وتلقّى بلباو ضربةً ثانيةً بإصابة مدافعه داني فيفيان ليشارك يراي ألفاريس بدلاً منه (25).

وحاول الألماني توني كروس تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة بين يدي جولين أغيريزابالا (33).

وكاد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي أن يُسجّل بطريقة رائعة من خارج المنطقة أيضاً، لكن أغيريزابالا تصدى لتصويبته (39).

وجرّب الفرنسي أوريليان تشاوميني حظّه بعدما ارتقى فوق المدافعين وتابع برأسه ركنية نفذها كروس، لكنها مرّت إلى جانب القائم الأيمن (44).

وأراد المغربي براهيم دياس أن يحسم النتيجة سريعاً في الشوط الثاني إلا أن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن (48).

وجاءت المحاولة الخطيرة الأولى للضيوف عبر الغاني إيناكي ويليامس بتصويبة قوية من الزاوية اليمنى، بيد أن الحارس الأوكراني أندري لونين تصدى لكرته (51).

وحسم رودريغو النتيجة بعدما استلم كرةً من الإنكليزي جود بيلينغهام، فراوغ مدافعاً وسدد على يمين الحارس (73).

حاول ويليامس تقليص الفارق بتصويبة من خارج المنطقة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (78).

“نعيش عاماً تاريخياً”

وخطف جيرونا الفوز في مواجهته مع ضيفه ريال بيتيس 3-2 ضمن موسمه الاستثنائي وطريقه للتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وعزّز جيرونا موقعه في المركز الثالث بعدما جمع 65 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف الفائز على لاس بالماس بهدفٍ نظيفٍ السبت، فيما بقيَ بيتيس في المركز السابع بـ42 نقطة.

سجّل الأوكراني أرتيم دوفبيك (36 من ركلة جزاء و65) والبديل الأوروغوياني كريستيان ستواني (90+2) لجيرونا والبرازيلي ويليام جوزي لبيتيس (45+4 و76) لبيتيس.

وعاد الفريق الكاتالوني إلى نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام مضيفه خيتافي 0-1 في المرحلة الماضية، أما بيتيس فتكبّد خسارته الرابعة توالياً.

افتتح دوفبيك التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”، وذلك بعدما أبعد المغربي شادي رياض الكرة بيده معترضاً رأسية دوفبيك نفسه (36).

وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأوّل، استغلّ جوزي خطأً بالتمرير من دافيد لوبيس وسدد كرة ساقطة فوق الحارس المتقدّم مُحرزاً التعادل (45+4).

وعاد دوفبيك لتسجيل الهدف الثاني بعدما وضعه بورتو بمواجهة الحارس البرتغالي روي سيلفا (65).

لكن ويليام أعاد التعادل مجدداً بعدما هيّأ كرة استلمها من عرضية لبابلو فورنالس في ظل خطأً بالتغطية من الدفاع (76).

وكاد الأوكراني الآخر فيكتور تسيغانكوف أن يُسجّل هدف الفوز لجيرونا لكن تسديدته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (79).

وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، اقتنص البديل ستواني هدف الفوز بعد تسع دقائق على دخوله (90+2).

وقال ستواني الذي سجّل هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم لشبكة دازن “حتى يُحسم (التأهل إلى دوري الأبطال) حسابياً، سنبقى نعمل ونستعد للمباريات كأنها نهائيات”.

وأضاف “نحن نسير على الطريق الصحيح، ونعيش عاماً تاريخياً ولننهيه بأفضل طريقةٍ ممكنة”.

وتابع لاعب الفريق الكاتالوني منذ عام 2017 “لحسن الحظ أعطانا هذا الهدف في نهاية المباراة النقاط الثلاث. إنه شعورٌ استثنائي، من الصعب تفسيره، لكن أهم شيء هو النقاط الثلاث”.

وواصل ريال سوسييداد سلسلة انتصاراته محققاً الثالث توالياً بفوزه على مضيفه ألافيس بهدفٍ دون رد، سجّله جون باشيكو في الدقيقة 59.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، بفارق ستٍ عن أتلتيكو مدريد الخامس.

في المقابل، تجمّد رصيد ألافيس عند النقطة 32 في المركز الثالث عشر بعدما تلقى خسارته الثانية توالياً.

واكتفى سلتا فيغو وضيفه رايو فايكانو بالتعادل السلبي في ظل صراعهما على الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

ورفع الأوّل رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن فايكانو في المركز السابع عشر.