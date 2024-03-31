تطبيق "سهل" لأصحاب الأعمال

تطبيق سهل: إضافة خدمتين جديدتين لوزارة التجارة في “سهل بزنس”

31 مارس، 2024
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أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاحد عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق (سهل بزنس) للخدمات الالكترونية الحكومية للأعمال والانشطة التجارية.

وأوضح كاظم في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزارة التجارة والصناعة أضافت خدمة (الاستعلام عن المخالفات) وذلك تحت خانة (خدمات الرقابة التجارية) بالاضافة الى خدمة (الاخطارات والعقوبات) والتي ستظهر لمستخدمي التطبيق ضمن خدمات (ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) داخل تطبيق (سهل بزنس).

ودعا أصحاب الاعمال والمشاريع وجميع من لديهم رخص تجارية الى تحميل تطبيق (سهل بزنس) على هواتفهم الذكية وذلك للاستفادة من إمكانية انجاز معاملات متعددة من مجموعة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر التطبيق.

المصدر
كونا
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31 مارس، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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