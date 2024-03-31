عمومية البنك الأهلي الكويتي تقر توزيع 9% نقداً و5% منحة عن السنة المالية 2023

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، برئاسة طلال بهبهاني رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات، وقد بلغت نسبة الحضور 90.58 في المئة.

المجموعة ملتزمة بالمعايير العالمية في جميع عملياتها

وتمت مناقشة وإقرار جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9 في المئة أي 9 فلوس للسهم، و5 في المئة منحة أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود.

وبهذه المناسبة، صرح طلال بهبهاني بأن «المجموعة نجحت في الحفاظ على نسبة نمو قوية في أغلبية مؤشراتها المالية خلال عام 2023، وهو ما يظهر من خلال نمو الأرباح 40 في المئة إلى 45.2 مليون دينار، وارتفاع ربحية السهم 46 في المئة إلى 19 فلساً، وزيادة الأرباح التشغيلية 7 في المئة لتصل إلى 97.1 مليون دينار».

ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.74 في المئة، في حين وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.33 في المئة مع نسبة تغطية تبلغ 445 في المئة، ونمت الميزانية العمومية للمجموعة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار، بينما تمت زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4.3 مليارات دينار عام 2023.

ندرس جميع الفرص التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين لدينا

وأضاف بهبهاني في كلمته أن المجموعة نجحت بفضل خططها الاستراتيجية في التغلب على التحديات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي تعمل بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

قيمة مضافة

وأفاد بأن المجموعة حريصة على منح قيمة مضافة لجميع المساهمين، من خلال التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة أي 9 فلوس عن كل سهم، وأسهم منحة بواقع 5 في المئة أي 5 أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تعمل المجموعة على دراسة جميع الفرص المتاحة التي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على عملياتها التشغيلية سواء في دولة الكويت أو في بقية أنحاء المنطقة وحول العالم، مبيناً أنه تم تمويل الكثير منها خلال 2023.

تلبية متطلبات البورصة وهيئة الأسواق ساهمت في ترقية المجموعة للسوق الأول

وشهدت عمليات مجموعة البنك الأهلي الدولية في مصر والإمارات نمواً خلال عام 2023، وقد تم افتتاح 4 فروع حديثة بأبرز التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي في مصر، في حين نجحت المجموعة من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي الذي يعدّ المركز الدولي لها في المساهمة بتقديم 9 قروض مجمّعة شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.

وقال بهبهاني إن المجموعة عملت خلال عام 2023 على تنفيذ متطلبات بورصة الكويت وهيئة أسواق المال مما أدى إلى ترقية سهمها إلى السوق الأول في بورصة الكويت بدءاً من 11 فبراير 2024، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التداول على أسهم البنك من المؤسسات الدولية والصناديق العالمية والمستثمرين الذين يتبعون مؤشر السوق.

وشدد على أن المجموعة تواصل تطوير استراتيجية التحول الخاصة بها، والتي تهدف إلى ابتكار المزيد من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، وزيادة الحصة السوقية في جميع القطاعات، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

واثقون بالتحسن

وبين أن المجموعة على استعداد للمشاركة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة ضمن رؤية الكويت 2035 التنموية، معرباً عن ثقته بتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة جراء العديد من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنحو 3.6 في المئة وهو ما يتجاوز النمو المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم.

وأفاد بهبهاني بأن المجموعة واصلت الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، بتصنيف A من وكالة فيتش، وA2 من وكالة موديز، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها على صعيد المؤسسات الدولية والعالمية.

بهبهاني: نمو صافي الأرباح 40% وربحية السهم و46%

وتقدم بهبهاني بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، والبنك المركزي المصري ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، لجهودهم ودعمهم للقطاع المصرفي والتي أسهمت في استقرار القطاع، لافتاً إلى التزام المجموعة الدائم بمواصلة التعاون معها وتلبية جميع متطلباتها الرقابية.

كما تقدم بالشكر الى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم التي أسهمت في الحفاظ على النتائج المميزة للبنك خلال عام 2023، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمكانة المجموعة التنافسية في القطاع المصرفي.

مواكبة التطورات

من جهته، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة: «واصلنا خلال عام 2023 العمل على تنفيذ خططنا لمواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، وقمنا بإطلاق العديد من المنتجات والحلول والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تناسب نمط الحياة الخاص بكل فئة من فئات العملاء»، مشيرا إلى أن «عمليات المجموعة الدولية تسهم بجزء كبير من إيراداتنا التشغيلية وأرباحنا السنوية».

وأضاف السميط أن مجموعة البنك الأهلي استمرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي الخاصة بها، لافتاً إلى إطلاق أول فرع رقمي في مجمع الخيران مول بتقنية الهولوغرام الأولى من نوعها في السوق المحلي.

عززنا حضورنا في السوق المصري بـ 4 فروع جديدة

وبين أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين المزيد من الفروع الرقمية بهدف تقديم خدمات سلسة ومتطورة للعملاء على مدار الساعة وبدون الحاجة إلى زيارة فروع البنك بشكل مستمر لتنفيذ معاملاتهم المصرفية.

جوائز متنوعة

وكشف السميط أن المجموعة حصلت خلال عام 2023 على العديد من الجوائز لتميز الأداء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والموارد البشرية، والحوكمة، وإدارة الأصول، فضلاً عن تحقيق لقب أسرع البنوك نمواً في مصر، مما يعكس الجهود الكبيرة لفريق العمل من أجل تطوير الأداء والارتقاء بالإنتاجية إلى أعلى المستويات في القطاع المصرفي، والنجاح في نيل ثقة المؤسسات العالمية المتخصصة في عملية التقييم ودراسة المؤشرات المصرفية والمالية، كما عززت المجموعة حضورها في السوق المصري بأربعة فروع جديدة.

«لنكن على دراية»

وتابع أن عام 2023 شهد استمرار دعم حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تهدف إلى تحقيق الوعي المالي في المجتمع الكويتي، والتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، وأنواع القروض المصرفية وشروط الحصول عليها، وتوعية العملاء حول الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.

وذكر أن عام 2023 شهد انضمام البنك الأهلي الكويتي إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)، فضلاً عن طرح خدمة Swift Go للتحويلات، وخدمتي Apple Pay وSamsung Pay، وخدمة التحويلات بالليرة التركية لتضاف إلى بقية العملات التي يستفيد منها العملاء من خلال البطاقة المصرفية متعددة العملات (Freedom Card)، تلبية لاحتياجات العملاء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه، مما يؤكد المواكبة الدائمة للتطورات في الصناعة المصرفية.

منتجات جديدة

وكشف السميط أن العام الماضي شهد أيضاً إطلاق العديد من العروض والحملات والمنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز رضاهم عند إجراء المعاملات المصرفية باستخدام بطاقات البنك الأهلي وحلوله المتنوعة التي يقدمها لهم، مشدداً على إجراء دراسات مستمرة من أجل إرضاء العملاء وجذبهم.

وبين أن «الأهلي» حرص أيضاً على رفع عدد الفروع الخاصة بخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حيث وصلت إلى 6 فروع منها الفرع الرئيسي والشعب والأندلس وكيفان والعدان والجابرية، وذلك ضمن التزامه بتلبية احتياجات هذه الفئة وتعزيز الحصة السوقية للبنك لديها.

جذب المواهب

وأشار إلى أن المجموعة حرصت على المشاركة في معارض التوظيف المتنوعة التي أقيمت في العديد من الجامعات والمرافق المهمة في السوق المحلي طوال عام 2023، وعملت على توظيف العديد من أصحاب الخبرات والمواهب للانضمام إلى فريق العمل في جميع الإدارات والأقسام، حيث تزيد نسبة العمالة الوطنية عن 80 في المئة.

وأوضح أن المجموعة تعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية للموظفين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، مما يساعد على تطوير أدائهم وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

الاستدامة والحوكمة

وكشف السميط أنه خلال عام 2023، قام «الأهلي» بتعزيز أجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة به، من خلال استراتيجية تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تتضمن 6 ركائز تشمل المناخ، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار المجتمعي، والحوكمة، وتمكين الموظفين، وتحقيق الشمول المالي.

ولفت إلى إصدار تقرير الاستدامة السنوي الثالث عن عام 2022، إلى جانب المشاركة في فعاليات مؤتمر قمة الأطراف COP28 في الإمارات، وهو أكبر تجمع دولي لمواجهة التغير المناخي، مما يؤكد دعم المجموعة للجهود المبذولة في مكافحة تغير المناخ الذي تعتبره تحدياً ديناميكياً ومعقداً وتهدف إلى وضعه في مقدمة اهتماماتها.

المسؤولية الاجتماعية

ويحرص «الأهلي» على تعزيز برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، لتعزيز ريادته كمؤسسة مالية ومصرفية مسؤولة في دولة الكويت، إذ قام برعاية العديد من الفعاليات ومن بينها نهائي كأس صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم، ونهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم، ومهرجان نادي بورشه الكويت، ومؤتمر اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة، واليوم الصحي للمستشفى الأميري، فضلاً عن تقديم الدعم لبيت عبدالله للأطفال، وتوزيع وجبات الإفطار والمساعدات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات التي شهدت حضوراً كبيراً، وأسهمت في التعريف بخدمات البنك المتنوعة، والتي تلائم جميع فئات العملاء في السوق المحلي.