رئيس مجلس ادارة المشروعات السياحية: عملنا بشكل جاد لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتفعيل وتنمية قطاع الترفيه

قال رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد الصباح ان الشركة عملت بشكل جاد لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بضرورة تفعيل وتنمية قطاع السياحة والترفيه.

جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد اليوم الاحد خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة المشروعات السياحية الكويتية للسنه المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2023 وبنسبة حضور بلغت 100 في المئة.

واضاف الصباح ان “الشركة قامت بإنجاز العديد من المشاريع والفعاليات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2023 الذي اعطى دافع اكبر للشركة للاستمرار في تقديم مشاريع ترفيهيه متنوعة وذات جودة عالية” لافتا الى ان الشركة نجحت في تنفيذ عدة شراكات استراتيجية حققت قبولا لدى الشارع الكويتي. وبين انه تم افتتاح مشروع ونتروندرلاند الكويت الذي يعد اضخم تجمع ترفيهي في البلاد وكذلك تم افتتاح مشروع حديقة جنوب الصباحية والتى تعد احدى المرافق الترفيهية المتكاملة كما انه تم تطوير وافتتاح شاطي البلاجات ” المرحلة الاولى ” والذي يعد اول مرفق شاطئ عام يضم كافة الخدمات الشاطئية للزوار.

واضاف الصباح انه من منطلق دور شركة المشروعات في تفعيل قطاع السياحة والترفيه فقد قامت بعدة شراكات استراتيجية مع عدة شركات عالمية ومحلية نتج عنها عدة فعاليات ومشاريع ترفيهية ناجحه.

واشار الى عدد من ابرز المشاريع المستهدفه لسنة 2024 والتي جاءت كالتالي تنفيذ (الواجهه البحريه) المرحلة الثانية تشغيل شاطيء المسيلة تطوير نادي الشعب البحري تطوير منتزه ( هيلتون المنقف) تشغيل مشروع نادي راس الارض واخيراً العمل على وضع التصورات النهائية لتطوير منتزه الخيران وصالة الجهراء الترفيهية.

واكد العمل على تحقيق الاستدامة المالية للشركة وتعزيز دور القطاع الخاص والحرص على حماية الاموال العامة وتسريع عجلة تنفيذ المشاريع وتطوير المنظومة الادارية والعمل الجماعي وترسيخ التعاون مع الجهات الرقابية والعمل الجاد نحو معالجة جميع الملاحظات العالقة.

واوضح ان الشركة تطمح لتحقيق نجاحات مستمرة تتناسب مع التطور الكبير في قطاع الترفيه والسياحة وخدمة المواطنين والمقيمين على ارض الكويت.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحيه فاضل الدوسري ان شركة المشروعات السياحية استطاعت خلق اكثر من 600 فرصة عمل للكوادر الوطنيه حيث تلقوا تدريبا وتأهيلا عن طريق شركات عالمية متخصصة في مجال الترفيه إدارة المرافق والامن والسلامة كمل تم توفير اكثر من 500 فرصة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحا ان مرافق الشركة استطاعت استقبال اكثر من مليونين زائر لعام 2023.

واشار الدوسري الى ان الشركة انتهت من أعمال تطوير عدة مشاريع ومنها شاطئ المسيلة واستراحة النويصيب والواجهة البحرية “المرحلة الاولى ” موضحا أن ابرز أهداف المشروعات السياحية لعام 2024 هي تكويت كافة المراكز القيادية بالشركة والسعي نحو التحول الرقمي وإطلاق برنامج مكافأة العملاء وزيادة وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لموظفي المشروعات.