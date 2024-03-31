نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

وزير الدفاع يبحث مع سفراء السعودية والإمارات والبحرين تعزيز التعاون والعمل الجماعي المشترك

31 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين لدى البلاد سبل تعزيزأواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان اليوم الأحد – كل على حدة – سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولةالإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور مطر حامد النيادي وسفير مملكةالبحرين الشقيقة صلاح علي المالكي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال استقبال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور مطر حامد النيادي

وأضافت أنه تم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل إضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال استقبال سفير مملكة البحرين الشقيقة صلاح علي المالكي
المصدر
وزارة الدفاع
الوسوم
31 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة

31 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب لجمهورية اندونيسيا

31 مارس، 2024

محكمة التمييز تقرر عدم قبول طعون المرشحين الخليفة ومطيع والمحيلبي والحبيني بعد إدانتهم بجرائم الانتخابات الفرعية

31 مارس، 2024

بلدية الكويت تطلق حملة “صوتك مستقبل وطن” لدعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة بانتخابات “أمة 2024”

30 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى