بنك بوبيان يحتفل بحصول مجموعة من موظفيه على شهادات مهنية معتمدة من معهد الدراسات المصرفية ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل

احتفل بنك بوبيان مؤخراً بتخرج 36 من موظفيه من مختلف البرامج التدريبية وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل”London Institute of Banking & Finance”، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، حيث كان بوبيان أحد أكثر البنوك التي تم تكريم موظفيها الحاصلين على هذه الشهادات المهنية. وتم الاحتفاء بالخريجين والخريجات خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية مؤخراً لخريجي العام الأكاديمي 2022/2023 بعد حصولهم على شهادات (CCM و ACCMو CBBMو CABBM و CBBOM وCBRM وCBWM وRMC).

وبهذه المناسبة هنأ مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، موظفي بوبيان من الخريجين لحصولهم على هذه الشهادات المهنية المعتمدة، مؤكداً أن التطور والنمو الذي حققه البنك على مدار السنوات الأخيرة إنما يرجع إلى موارد البنك البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل ما حققه بنك بوبيان، حيث نسعى دائماً لتأكيد صورة البنك كبنك شاب عصري مواكب للتطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الكويتية الشابة.

ونؤمن أن الاستثمار لا يجب أن يتركز في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا فحسب، بل يجب أن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة خبرات موظفينا المميزين الذين نضع على عاتقهم مسئولية صناعة المستقبل وتطوير بنك بوبيان.

وأوضح الحمّاد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات تحت مظلة Boubyan Business School من خلال الخطط الإستيراتيجية والأكاديميات التدريبية والبرامج المميزة والشهادات العالمية التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.

وأضاف أن البنك يتميز بإعطاء الشــباب دوراً قيادياً مميزاً مع تسخير جميع الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التــي تمنحهم فرصاً مميــزة لاكتســاب خبــرات مهنيــة وعمليــة تســهم فــي تعزيــز خبراتهم وتطويرها، مع دعمهم بشهادات عالمية معتمدة، كل في تخصصه.

من جانبه صرح مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالوهاب الخبيزي ، ان نجاح بنك بوبيان على مدار الأعوام الماضية ساهم في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح عبر التوسع في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتركيز على الابتكار في الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه.

وأضاف “نسعى دائماً كفريقٍ واحد في بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على تدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام”.

وتوجه الحمّاد بالتعبير عن جزيل الشكر إلى رنا النيباري – مدير عام معهد الدراسات المصرفية وفريق المعهد على تنظيم هذا الاحتفال، والجهد المبذول لتقديم الدعم التدريبي للقطاع المصرفي والمالي.