مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

واصلت مصر جهودها على مدار أيام ال28 وال29 وال30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان ان ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية استمرت في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

وأضاف أن الطلعات اليومية للطائرات المصرية تواصلت بالتعاون مع نظيراتها من الأردن ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برا داخل القطاع.