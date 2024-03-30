البرلمان العربي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على غزة

البرلمان العربي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على غزة

دعا البرلمان العربي اليوم السبت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع.

وطالب البرلمان العربي في بيان بمناسبة الذكرى ال48 ليوم الأرض الفلسطيني المجتمع الدولي والقوى الفاعلة الى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وشدد البرلمان على ضرورة أن يقوم الحل النهائي للقضية الفلسطينية على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.

ودان كافة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تخالف قرارات الشرعية الدولية وتؤكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأكد البرلمان موقفه الداعم والثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف التي يضمنها القانون والشرعية الدولية موضحا أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.

واشار الى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.

وذكر البرلمان أن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.