بنك بوبيان يُكرم الفائزين والفائزات في مسابقته “رتل مع بوبيان” العاشرة للقرآن الكريم

بنك بوبيان يُكرم الفائزين والفائزات في مسابقته “رتل مع بوبيان” العاشرة للقرآن الكريم

احتفل بنك بوبيان بتكريم الفائزين والفائزات من عملائه وأبنائهم في مسابقته السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (رتل مع بوبيان) في نسختها العاشرة على التوالي والتي شارك فيها المئات من المشاركين وبلغ عدد الفائزين في جميع المراحل 30 فائزاً.

وتم التكريم خلال حفل أقيم في رحاب المسجد الكبير بحضور كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة و الشخصية و الرقمية عبدالله التويجري ومدير عام البنك وليد الياقوت و رئيس الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم ونائب المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي الشيخ فواز الكليب ومدير إدارة المسجد الكبير علي شداد وعدد من قيادي البنك ومسؤولي المسجد الكبير.

وقد عبر كلاً من الياقوت والشيخ الكليب عن خالص التهنئة والتقدير للفائزين والفائزات من حفظة كتاب الله، داعيين إياهم بضرورة مواصلة الجد والاجتهاد والالتزام بقراءة القرآن الكريم وعدم هجره، تأكيداً لقوله سبحانه وتعالى “ورتل القرآن ترتيلاً” لجعله سبيل هداهم في مسيرة حياتهم.

وبهذه المناسبة قال البنك في بيان صحافي ” بحمدالله انتهت مسابقة رتل مع بوبيان للقرآن الكريم لهذا العام وسط اقبال متميز ومشاركة كبيرة من عملائنا وأبنائهم من حفظة كتاب الله لحفظ وتجويد القرآن الكريم في ظل منافسة كبيرة بين جميع المشاركين، مقسمين على خمس فئات عمرية بين الشباب والفتيات”.

وأضاف “يأتي استمرار بنك بوبيان في تنظيم هذه المسابقة حرصاً على نشر مبادئ الثقافة الإسلامية وحفظ كتاب الله عز وجل وإدراك معانيه، والمساهمة في تنشئة جيل حافظ لكتاب الله ومتدبر لمعانيه وهو امراً ليس بالغريب على بنك بوبيان وتاريخه الذي يشهد على تعزيز ودعم المبادرات والإسهامات في خدمة الإسلام والتى تبرز دوره كبنك إسلامي”.

الفائزات من شريحة الفتيات

وأشار البيان إلى أن مسابقة هذا العام قد شهدت وجود نظام جديد تقني للتحكيم، قائم على تطبيق أفضل معايير تقييم الجودة والأداء لجميع المتسابقين، لضمان أفضل معايير التقييم والحيادية في المنافسة موضحاً انه منذ أولى دورات مسابقة رتل مع بوبيان يشارك مجموعة من المحكمين والمحكمات ذوي خبرة كبيرة مشهود لهم بالتميز والدقة في التحكيم وذلك لضمان الحصول على نتائج نهائية وفق ضوابط دقيقة ومعايير ومهنية عالية لا تحتمل أي خلافات.

وقد فاز بالثلاث مراكز الأولى في شريحة 7 – 9 من فئة البنين كلا من : عدنان بوهندي المركز الأول، سعد حماد الساير المركز الثاني، عبدالرحيم عبدالله فخرو المركز الثالث.

والفائزات من نفس الشريحة من فئة الفتيات سارة حسين بهبهاني المركز الأول، شيخة محمد المسعود المركز الثاني و معصومة سيد إسماعيل المركز الثالث.

بينما الشريحة الثانية من سن 10 – 13 فئة البنين شملت كلاً من محمد ياسر العتبي المركز الأول، محمد عمر الكندري المركز الثاني ومحمد بانجوفيتش المركز الثالث.

والفائزات من نفس الشريحة من فئة الفتيات ريم مفيد هلال في المركز الأول، عائشة عبدالمحسن الزامل المركز الثاني، ميار محمد العلي المركز الثالث.

ثم يأتي بعد ذلك فائزي الشريحة الثالثة من سن 14 – 17 فئة الشباب أسامة الحربي المركز الأول، و عبدالعزيز الجيران المركز الثاني، ويأتي محمد فيصل الفيلكاوي في المركز الثالث.

أما فئة الفتيات جاءت الكادي حسين التركيت في المركز الأول، طيبة إدريس شافي المركز الثاني، لجين عبدالعزيز الكندري المركز الثالث.

وقد فاز بالثلاث مراكز الأولى في الشريحة الرابعة من 18 – 25 فئة الشباب كلاً من: يوسف أمجد الإبراهيم المركز الأول، إبراهيم محمد إبراهيم المركز الثاني، ياسين ناصر الظفيري المركز الثالث.

وفازت من نفس الشريحة فئة الفتيات كلاً من: غنوة سعيد سنجر المركز الأول، فاطمة محمد المويل المركز الثاني و شيخة فيصل المشعل في المركز الثالث.

ثم تأتي الشريحة الخامسة وهي الشريحة العامة ليفوز من فئة الشباب في المركز الأول سالم عمر عبدالله، جاسم عبدالله الجوهر المركز الثاني، عمر محمود الرفاعي المركز الثالث.

ومن نفس الشريحة فئة الفتيات تأتي بلقيس الدريعي في المركز الأول، وسمية الشمري المركز الثاني و إيمان نواف الصقر المركز الثالث.