القيادة المركزية الأمريكية تجري عملية إنزال جوي إضافي للمساعدات الإنسانية على غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.

وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي أن العملية شملت طائرتين من طراز (سي-17) تابعة للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإسقاط الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط أكثر من 46 ألف وجبة طعام في شمال غزة وهي منطقة في أمس الحاجة للاغاثة مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والأردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.