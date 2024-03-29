البحرية الهندية تعترض مركب صيد إيرانيا خطف قبالة الصومال

أعلنت البحرية الهندية الجمعة أنها اعترضت مركب صيد إيرانيا في بحر العرب بعدما خطفه قراصنة صوماليون.

واعترضت سفينتان هنديتان المركب “إف في القمر 786” الذي يرفع العلم الإيراني، على بعد حوالى 165 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية غير البعيدة من الطرف الشرقي للصومال.

وقالت البحرية الهندية في منشور على منصة إكس إن عملية “جارية تنفذها البحرية الهندية لإنقاذ السفينة المختطفة وطاقمها”.

وأوضحت أن تسعة قراصنة مسلحين سيطروا على المركب، ولم تذكر عدد أفراد طاقمه.

تنشط البحرية الهندية قبالة سواحل الصومال منذ عام 2008، وكثفت جهودها لمكافحة القرصنة العام الماضي بعد تصاعد في الهجمات، لا سيما في بحر العرب، إضافة الى هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

في هذا الشهر، حررت البحرية الهندية أفراد طاقم سفينة الشحن “إم في روين” التي ترفع العلم المالطي بعدما خطفها قراصنة صوماليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت البحرية السبت 35 صوماليا متهمين بالقرصنة إلى بومباي لمحاكمتهم أمام القضاء الهندي.