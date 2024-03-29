صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 36.7% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الجمعة تراجعا في صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 7ر36 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 11ر5 مليون برميل أي ما يعادل 176 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في فبراير الماضي نسبة 2ر7 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 6ر10 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأضافت أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 1ر7 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 45ر2 مليون برميل يوميا.

وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط والتي تشكل نسبة 7ر96 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 4ر1 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا للبيانات جاءت الامارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان اذ ارتفعت شحناتها للاخيرة بنسبة 1ر19 في المئة عن العام الماضي لتصل الى 08ر1 مليون برميل يوميا تلتها المملكة العربية السعودية التي تراجعت شحناتها للاخيرة بنسة 5ر18 في المئة عن العام السابق لتصل الى 931 ألف برميل يوميا.

واحتلت قطر المركز الرابع بصادراتها التي بلغت 134 ألف برميل يوميا تليها الاكوادور بصدارتها التي بلغت 42 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.