الألعاب الشتوية: نسعى لتأهيل لاعبي المنتخب الكويتي للتزلج الحر لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

أكد أمين سر نادي الألعاب الشتوية الكويتي مشعل فليطح سعي النادي لتأهيل لاعبي المنتخب للتزلج الحر لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقرر إقامتها في ميلانو (كورتينا 2026) عبر إشراكهم في بطولات دولية قوية بإشراف الاتحاد الدولي للتزلج (FIS).

وقال فليطح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إنه في هذا الصدد يشارك اللاعب فارس العبيد حاليا في البطولة الدولية للرياضات الشتوية التي ينظمها الاتحاد اليوناني للعبة في منتجع بارناسوس مضيفا أن البطولة تعد فرصة مهمة لحصد نقاط تؤهله لبلوغ الأولمبياد الشتوي.

وذكر أن الاعب العبيد استعد جيدا للبطولة عبر خوضه تدريبات مكثفة بالفترة الماضية في كل من فرنسا وسويسرا والنمسا معربا عن أمله بتحقيق العبيد وزميله عبدالرحمن الوهيبي الذي شارك بوقت سابق من هذا الشهر في بطولتي سويسرا وفرنسا الدوليتين أرقاما مميزة في هذه البطولات وباقي الاستحقاقات التي سيشاركان بها تباعا.

من جانبه أعرب اللاعب العبيد في اتصال هاتفي مع (كونا) عن فخره بالمشاركة في هذه البطولة القوية وهي الثانية له هذا الموسم إذ يسعى ليصبح أول متزلج كويتي يتأهل للأولمبياد الشتوي منوها بدعم النادي المتواصل له للاستعداد والمشاركة بالبطولات الكبيرة لهذه اللعبة.

وبين أن هذه الرياضة من الرياضات المكلفة سواء بأدواتها أو بالزامية تدريباتها في المناطق الثلجية ما يعني قضاء المتزلج فترات كبيرة خارج البلاد لتطوير نفسه فنيا ولياقيا مؤكدا أن الشباب الكويتي المحب للعبة سيعمل على تحقيق النجاح بها.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه رغم كل التحديات متمنيا دعم اللاعبين الكويتيين في هذه الرياضة الصعبة بصورة أكبر ورعايتهم لتطوير مستواهم الفني لضمان التفوق فيها وتحقيق الانجازات.

المتزلج فارس العبيد في أثناء مشاركته بالبطولة الدولية للرياضات الشتوية التي نظمها الاتحاد اليوناني للعبة