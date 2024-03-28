وزير العدل يتابع استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الأمة 2024

قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب بمتابعتة الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 4 أبريل 2024.

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وذكرت وزارة العدل في مواقع التواصل الاحتماعي (اكس) اليوم الخميس أن الوزير الغريب التقى مساء أمس رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة للعام 2024 المستشار صالح الحمادي وناقش أعمال اللجنة.

وأضافت أن رئيس اللجنة رفع مشروع القرار الوزاري بتسمية أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط.