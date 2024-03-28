الصحة: طالب الإقامة غير المحدد النتيجة للالتهاب الكبدي الفيروسي “C” غير لائق صحيا

في إطار تحديث القرارات واللوائح، وتشديد الرقابة الصحية حرصاً على سلامة المواطنين، وضمان استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، اعتمد وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزاريًّا يقضي باعتبار طالب الإقامة، والوافد حديثا إلى البلاد «غير لائقًا صحيًّا» إذا ثبت بالفحص المخبري للإلتهاب الكبدي الفيروسي «C» عن نتيجة «غير محددة Indeterminate»، ويمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل PCR في تلك الحالات، وتطبق عليه القرارات واللوائح المنظمة لذلك.

وفيما يخص المقيمين من الوافدين الذين يثبت لديهم بالفحص المخبري للأجسام المضادة للالتهاب الكبدي «ج» نتيجتين غير محددتين، بينهما أربعة أسابيع على الأقل، يسمح لهم بإجراء فحص البلمرة المتسلسل PCR، فمن يسفر فحص البلمرة المتسلسل له عن نتيجة «إيجابية Positive» يعتبر «غير لائقًا صحيًّا»، وتطبق عليه القرارات واللوائح المنظمة لذلك، ومن يسفر فحص البلمرة المتسلسل PCR له عن نتيحة «سلبية» Negative، فيتم تجديد إقامته لمدة سنة، ويعاد إجراء فحص البلمرة المتسلسل بعد مرور السنة، فإذا أسفر الفحص عن نتيجة «سلبية» مجددا اعتبر «لائقًا صحيًّا».

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي متوافقًا مع قرار مجلس الوزراء الذي حدد آليات التعامل مع الحالات الايجابية أو السلبية ليضيف رقابة صحية على الحالات غير المحددة.