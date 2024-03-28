الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع عموما مائلا للحرارة نهارا ومائلا للبرودة ليلا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية تبدأ نهار بعد غد السبت حتى فجر يوم الأحد المقبل ثم تتلاشى فرص الأمطار في صباح ذلك اليوم.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة غائما والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.