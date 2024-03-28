بلدية الكويت: إزالة 448 إعلان انتخابي مخالف في محافظة الاحمدي

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام افرع البلدية بالمحافظات بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الامه 2024.

و أكدت استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشين بإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على مدى فترة الانتخابات ، حيث نفذ مفتشي ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الاحمدي جولة تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج اسوار المقرات الانتخابية او في شوارع المناطق السكنية فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والاعلانات الغير مرخصة من قبل البلدية.

وأشارت إلى أن الجولات قد اسفرت عن إزالة 448 إعلان انتخابي مخالف وتوجيه 23 انذار تنوعت ما بين اعلان بدون ترخيص واعلان خارج المقار لانتخابات مجلس الامه 2024.

ولفتت إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفه وإزالتها على الفور ، مشدده على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.