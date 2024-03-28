من حملة البلدية

بلدية الكويت: إزالة 448 إعلان انتخابي مخالف في محافظة الاحمدي

28 مارس، 2024
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اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام افرع البلدية بالمحافظات بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الامه 2024.

و أكدت استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشين بإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على مدى فترة الانتخابات ، حيث نفذ مفتشي ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الاحمدي جولة تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج اسوار المقرات الانتخابية او في شوارع المناطق السكنية فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والاعلانات الغير مرخصة من قبل البلدية.

وأشارت إلى أن الجولات قد اسفرت عن إزالة 448 إعلان انتخابي مخالف وتوجيه 23 انذار تنوعت ما بين اعلان بدون ترخيص واعلان خارج المقار لانتخابات مجلس الامه 2024.

ولفتت إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفه وإزالتها على الفور ، مشدده على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.

المصدر
بلدية الكويت
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28 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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