مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: اقتران القمر مع قلب العقرب العملاق بعد غد ويمكن رؤيته في الكويت بالعين المجردة

28 مارس، 2024
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قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت والوطن العربي على موعد بعد غد السبت مع ظاهرة فلكية تتمثل باقتران القمر مع النجم العملاق (Antares قلب العقرب) المعروف بأنه ألمع نجم في برج العقرب وهو أحمر ويسمى كذلك (الأحيمر) ويفوق كتلة الشمس بعشرة أضعاف.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن حالة الاقتران يمكن رصدها في سماء الكويت بعد غد السبت ويمكن رؤيتها بالعين المجردة باتجاه الشرق ليلا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأوضح أن البعد الزاوي في حالة الاقتران سيكون عند درجة واحدة تقريبا ويمكن الاستمتاع برصد ورؤية نجم قلب العقرب والقمر معا بالعين المجردة أعلى الأفق الجنوبي الشرقي من بعد موعد شروق القمر عند الساعة 11:2 مساء السبت وحتى قبل وقت شروق شمس اليوم التالي عند الساعة 5:40 صباحا.

المصدر
كونا
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28 مارس، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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