الوزيرة المشعان تصدر قرارين بإلزام الجهات التابعة لها في بلدية الكويت تنفيذ ربط “البصمة” بالخدمة المدنية

اصدرت وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نوره المشعان قرارين وزاريين لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 2 لسنة 2024 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي في قطاع الرقابة والتفتيش والادارات التابعة لمعالي الوزير والادارة القانونية والجهاز التنفيذي للبلدية والامانة العامة للمجلس البلدي لتنفيذ الربط الآلي لبصمة الحضور والانصراف لجميع العاملين في البلدية والمجلس البلدي مع النظم المتكاملة للخدمة المدنية.

وتضمن القرارين اتخاذ القياديين في بلدية الكويت كافة الاجراءات الازمة لتطبيق نظام اثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة وتنفيذ قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي بالإضافة الى تحديد مسؤولية تواجد الموظف على رأس عمله لتقع على عاتق المسؤول المباشر على أن تكون مواعيد العمل الرسمية وفق القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، كما تتولى القطاعات المعنية في الجهتين كلا وفق اختصاصه بمتابعة آلية تنفيذهما لإتمام الربط الآلي.