تركيا تطالب بزيادة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن

دعت تركيا اليوم الاربعاء إلى زيادة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي من أجل دفعه للامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار “تحالف الجمهور” في ولاية (باطمان) التركية أن بلاده رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وأنها ستقوم بدورها للوفاء بمتطلبات القرار.

واضاف “سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن”.

وتابع قائلا ان “المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تجعل قلوبنا جميعا تنزف وعلى الرغم من كل همجيتها والدعم العسكري الذي تلقته من الدول الغربية لم يتمكن الإحتلال الإسرائيلي من كسر مقاومة إخواننا في غزة منذ 173 يوما”.

واشاد أردوغان بالشعب الفلسطيني اذ انه لقن العالم أجمع درسا في الإنسانية والشرف والشجاعة وذلك بمقاومته الملحمية.

وجدد موقف تركيا المبدئي والثابت “حيال نصرة القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الظالمين أينما كانوا”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي قرارا ايدته 14 دولة من أصل 15 يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.