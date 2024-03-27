“التجارة والصناعة” تضيف نشاط خدمات تأجير المعدات والآليات في دليل الأنشطة التجارية

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الاربعاء قرارا وزاريا يقضي بإضافة نشاط تجاري يتمثل في “خدمات تأجير المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة” وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي ان النشاط التجاري المستحدث سار تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد البيان ان القرار جاء بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطةالاقتصادية.

وأشار إلى ان القرار يأتي كذلك وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.