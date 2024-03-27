التربية: البدء بتجهيز المدارس لانتخابات “أمة 2024”

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري عن بدء استعدادات القطاعات المختصة في وزارة التربية واللجان المشكلة لانتخابات مجلس الأمة 2024 التي من المقرر إقامتها في يوم الخميس الموافق 2024/4/4.

وأكد المطيري أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية والجهات الخارجية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة المطلوبة لانتخابات مجلس الأمة المقبلة والأمور تسير وفق الخطة المحددة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان الداخلية والفرق الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية من جميع القطاعات، كما تم تشكيل فريق المنشآت التربوية والصيانة لمتابعة تجهيز المدارس المقررة للجان الانتخابية والتأكد من جهوزيتها من الناحية الإنشائية.

وذكر أن فرقا عدة في مختلف المناطق التعليمية ستكون متواجدة على مدار الساعة في المدارس يوم الانتخاب تأهبا لأي طارئ، بالإضافة إلى الفرق الخاصة بصيانة التكييف والكهرباء وتوزيع الأثاث والاحتياجات الأخرى للجان الانتخابية وفريق نظم المعلومات والدفاع المدني كذلك ستكون متواجدة بشكل مستمر أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح أن وزارة التربية بدأت فعليا مساء يوم أمس الثلاثاء في توزيع الأثاث الخاص بالمدارس المقررة للانتخابات، والبالغ عددها 123 مدرسة موزعة على الدوائر الانتخابية الخمسة بالتنسيق مع مديري المدارس واللجان التنسيقية وحسب الجداول المرسلة من قبل وزارة العدل، وسيستمر توزيع الأثاث حتى يوم تسليم المدارس لوزارة الداخلية، مثمنا جهود جميع الفرق المشاركة في التجهيز لهذا العرس الديمقراطي.