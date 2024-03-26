سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي محمد الهاجري.

وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان، وفضله على كافة المخلوقات، ومنحه قدرة وإرادة لمواجهة التحديات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله ملء الأرض والسموات.

الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لنا في ليلة مباركة من شهر رمضان الكريم أن نزور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، لنهنئ بقدومه أبناءنا ذوي الهمم وأسرهم والقائمين على النادي وكافة المعنيين، سائلين الله في علاه أن يعيده على الجميع، وعلى وطننا الغالي وشعبه المخلص بالخير واليمن والبركات.

الأخوة والأبناء (ذوي العزيمة): إن دولة الكويت بمختلف قطاعاتها المعنية ومنذ عقود من الزمن تهتم بذوي الهمم؛ باعتبارهم مكونا أساسيا من نسيج مجتمعنا الكويتي، وتحرص كل الحرص على توفير الرعاية الكاملة لهم.. كما نحرص دائما على دعمهم ورعايتهم، وهذا واجبنا نحوهم، وحقهم علينا.

وتأتي زيارتنا اليوم، لنؤكد سعادتنا بلقائكم في داركم، ونوجه شكرنا لإدارة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين وكافة المعنيين؛ لما يقدمونه لأعضائه من اهتمام، توج بتحقيق إنجازات رياضية في عدد من المحافل الدولية، لاسيما فوز منتخب الكويت بـ(24) ميدالية متنوعة في بطولتي ملتقى الشارقة الدولي وفزاع الدولية الـ(15) لألعاب القوى للمعاقين، اللتين أقيمتا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشكرنا موصول باسم (الكويت) لأسر أبطالنا الكرام، وللأبطال ذوي الإنجازات، الذين برهنوا بعزيمتهم وإرادتهم على قدرتهم على مواجهة التحديات، وجعلوا شعارهم (المستحيل ليس صعبا.. والإرادة لها أبطال)، فحققوا أهدافهم، وبلغوا المنال.

الأخوة والأبناء: ستظل وصيتنا لأبطالنا ذوي الهمم هي (الاستمرار في تحقيق الأهداف والغايات، والمحافظة على ما وصلتم إليه من أعلى المستويات).

ونوجه المعنيين بشؤون ذوي الهمم في وطننا الحبيب نحو تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم، وفرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة، ووضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم، فضلا عن توعيتهم وتثقيفهم.

وفي الختام ،،، ندعو الله تعالى أن يديم على أبنائنا التألق، وأن ينفع بهم وإنجازاتهم وطننا الغالي، ويديم عليه التميز، وأن يوفق الجميع إلى رفع شأنه ورخائه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،”.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظك الله ورعاك)

سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء (حفظك الله)

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكريم:

سيدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظك الله ورعاك):

أنقل إليكم يا صاحب السمو تهاني وتبريكات جميع أبنائك وبناتك من المعاقين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

سيدي حضرة صاحب السمو:

تعيش الكويت اليوم بقيادتكم الكريمة والحكيمة تطبيق جميع القوانين الشاملة في جميع الجهات الحكومية في دولة الكويت وبما اننا جزء من هذا المجتمع الكريم اختار الله لنا مختلف الاعاقات البصرية والحركية والسمعية وطبقا لتوجيهاتكم السديدة فإننا نقول لك يا صاحب السمو سمعا وطاعة لما فيه المصلحة العامة لكويت الحاضر وكويت المستقبل.

سيدي حضرة صاحب السمو (حفظك الله ورعاك):

نؤمن ونعيش على أرض الكويت اباءا عن اجداد فوجدنا العطاء الكثير من أسرة الخير أسرة آل الصباح الكرام حفظهم الله ورعاهم جميعا فأخذنا على عاتقنا بأن نغرس حب هذا الوطن جيلا بعد جيل وأن نقدم له الولاء بخدمته لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظك الله ورعاك:

شاركت دولة الكويت في الكثير من المحافل الدولية وطبقا لتوجيهاتكم السامية التي ترجمت من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي على ضوئها حصلت دولة الكويت على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للدورة 2024 وحتى عام 2028م تقديرا من الدول الآسيوية لما قدمته دولة الكويت من دعم لرياضة المعاقين على المستوى العالمي عامة وقارة آسيا خاصة.

كما حصل أبناؤك وبناتك على العديد من الميداليات المتنوعة الذهبية والفضية والبرونزية ليكون أبناؤك وبناتك الرياضيون ضمن اللاعبين الذين سجلت أسماءهم ليكونوا ممثلين لبلدهم في أولمبياد باريس 2024م آملين مستقبلا مضاعفة الانجازات وذلك لتطوير منظومة العمل الرياضي الخاص برياضة المعاقين وذلك بفتح أفرع رياضية بجميع محافظات دولة الكويت للسماح لجميع المعاقين بممارسة رياضة المعاقين بكل سهولة.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظك الله ورعاك:

يقوم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين بالتواصل مع جميع الجهات الحكومية والمشاركة في طرح الآراء والاقتراحات الخاصة بذوي الإعاقة وضرورة دمج المعاقين في المجتمع الكويتي ليقوم بدوره في خدمة الكويت في جميع المجالات المتاحة في مختلف الإعاقات فمنهم من أصبح من المعاقين بروفسور دكتور جينات طبية ومنهم من أصبح معلم بجامعة الكويت ومنهم من أصبح قياديا وكيلا لوزارة حكومية ملبين نداء الوطن لخدمة دولة الكويت ليثبتوا للجميع بأنهم قادرون وعازمون على التغلب بفضل الله سبحانه وتعالى علي اعاقتهم متحدين جميع الظروف مصرين على الدمج الحقيقي لأبنائك وبناتك أصحاب ذوي الإعاقة كما يناشدون مستقبلا بأن يكون لهم الدور الحقيقي باتخاذ القرار في اصدار القوانين الخاصة بذوي الإعاقة لتكون الكويت بيئة صالحة للمعاقين خلال الفترة المقبلة وذلك لما يمتلكه ابناؤك وبناتك من المعاقين من الكفاءات المطلوبة.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظك الله ورعاك:

في ختام كلمتي هذه وباسم جميع المعاقين نعاهد الله ثم نعاهد سموكم الكريم بأن نجعل الكويت نصب اعيننا وأن نحافظ عليها فهي ملاذنا الأول والأخير.

حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو وأسال الله أن يحفظ الكويت تحت ظل قيادتكم الكريمة والحكيمة ،،، اللهم آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،”.

ثم تم عرض فيلم وثائقي حول انجازات النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

وتم خلال هذه الزيارة اهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.