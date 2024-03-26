رئيس الأركان: توجيهات سمو الأمير خارطة طريق ومنهاج عمل

دعا رئيس الأركان العامة الفريق الركن طيار بندر المزين قيادات الجيش إلى العمل وفق التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تفضل سموه بها خلال زيارته الكريمة والميمونة لوزارة الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي تعتبر خارطة طريق ومنهاج عمل.

وقالت (الدفاع) في بيان إن رئيس الأركان أكد في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري ظهر اليوم الثلاثاء حرص واهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمل جميع القيادات وفق التوجيهات السامية للقيادة السياسية.

واشار الفريق المزين إلى أن تلك التوجيهات تمثل خارطة طريق ومنهاج عمل يهدف إلى دعم وتشجيع منتسبي القوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتهم وكفاءتهم وقدراتهم، لمواكبة التطور الحاصل في مجال التأهيل والتدريب والتسليح، ولتمكينهم من خدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه الغالي.

وأكد أهمية نزول القادة للميدان للاشراف والمتابعة على تنفيذ مختلف المهام والواجبات المناطة بوحداتهم، والعمل على تلمس كافة الاحتياجات، وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه مسيرة العمل والانجاز، بالاضافة إلى السعي الدائم على مد جسور التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات العسكرية والجهات الرسمية بالدولة.