نائب رئيس الحرس الوطني خلال زيارته لمركز الحاسوب واللغات في الرئاسة العامة للحرس الوطني

نائب رئيس الحرس الوطني: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتأهيل منتسبي الحرس ومواكبة التطورات

26 مارس، 2024
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أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء حرص القيادة على تقديم الدعم الكامل لتأهيل منتسبي الحرس بهدف مواكبة التطورات في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني عقب زيارة الشيخ فيصل النواف إلى مركز الحاسوب واللغات في الرئاسة العامة للحرس الوطني رافقه وكيل الحرس الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة بالحرس.

وقال الشيخ فيصل النواف وفق البيان إن الحرس الوطني يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات العسكرية والأمنية كما يسعى إلى مد جسور التعاون المشترك وهو ما يتطلب وجود كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع مسايرة ركب التقدم وتحمل المسؤوليات.

وأكد السعي إلى تحقيق أهداف الحرس الطموحة في المجالات العسكرية والإدارية والفنية ليقوم بدوره المنشود على أكمل وجه بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام تحت ظل القيادة الحكيمة.

وأشاد الشيخ فيصل النواف خلال الزيارة بالجهود المبذولة من القائمين على المركز في صقل مهارات المنتسبين ومنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL).

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن المركز والدورات التي يعقدها في مجال الحاسوب واللغات وبرنامج (قدرات 22) الذي يهدف إلى تأهيل منتسبي الحرس في اللغات الأجنبية المختلفة وابتعاث عدد منهم إلى الخارج لتعلم اللغات الاجنبية وصولا إلى إتقانهم مهارة الترجمة الفورية فضلا عن تعليم لغة الإشارة بالتعاون مع المركز الكويتي للصم وعقد دورات في جهات الدولة المختلفة.

المصدر
كونا
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26 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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