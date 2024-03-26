وزارة الصحة: إتاحة حصول الموظفة الكويتية الحامل على إجازة مرضية عبر تطبيق “سهل”

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن إتاحة تقديم الموظفة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعا طلب الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).

وقال الدكتور السند في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن خطوات تقديم طلب الحصول على هذه الاجازة يتطلب الدخول إلى تطبيق (سهل) واختيار خدمات ثم الدخول على قسم وزارة الصحة ومن ثم خدمات المجلس الطبي العام والذهاب إلى طلب لجنة طبية ومن ثم اختيار طلب إجازة الحمل 30 أسبوعا.

وبين أن إتاحة تقديم طلب الحصول على هذه الإجازة عبر (سهل) يأتي في إطار تواصل جهود الوزارة للتحول الرقمي عبر قطاع الصحة الرقمية تسهيلا على المواطنين للوصول للخدمات الصحية المتكاملة.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اعتمد في نوفمبر الماضي قرارا وزاريا يقضي بمنح الموظفة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعا الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل شريطة استمرار الحمل ودون الحاجة للعرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة.

وجدد الدكتور السند الإشارة إلى أن القرار جاء إيمانا من وزير الصحة ومجلس أقسام النساء والولادة بأهمية توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الموظفة الحامل لاسيما أن بعض الأنشطة المهنية في العمل قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل.