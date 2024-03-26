فريق “زين الشهور” التطوعي زار الأطفال بالمستشفيات

قام فريق “زين الشهور” التطوعي بزيارة أجنحة الأطفال في كل من مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة ومستشفى جابر الأحمد، لمشاركة الأطفال وعائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني هم فرحة القرقيعان، في بادرة عكست روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور.

وأتت هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الصحة تحت مظلّة حملة زين الرمضانية المُجتمعية “زين الشهور”، والتي تقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مُختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص لتشارك المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه المُختلفة بركة الشهر، وتعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

وفي خطوةٍ أكّدت اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المُشاركة المُجتمعية الفاعلة، قام فريق “زين الشهور” التطوعي المكوّن من موظفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات بزيارة مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة، ومستشفى جابر الأحمد بحضور مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د. وليد البصيري، حيث قام الفريق بتقديم “قرقيعان زين” والألعاب والهدايا في الأجنحة التي تحتضن المرضى من الأطفال، بتواجد عائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم، لإدخال السرور في قلوبهم جميعاً.

هذا العام، يتواجد العديد من شُركاء زين الاستراتيجيين في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك.

ويتميّز مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة الذي أسسته زين بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، حيث يخدم المستشفى أكثر من 37 ألف مراجع سنوياً، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 4500 عملية سنوياً، ويقوم فريق زين التطوعي بزيارته في أكثر من مناسبة خلال العام منها العيد الوطني وشهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى.

فريق زين الشهور التطوعي أمام مستشفى زين التخصصي