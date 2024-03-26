بلدية الكويت: خطة ميدانية متكاملة قبل واثناء وبعد عملية الاقتراع لانتخابات أمة 2024

بلدية الكويت: خطة ميدانية متكاملة قبل واثناء وبعد عملية الاقتراع لانتخابات أمة 2024

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء اعتمادها خطة ميدانية متكاملة بشأن استعدادات البلدية لانتخابات مجلس الأمة 2024 والمقرر اجراءها في الرابع من شهر ابريل المقبل.

وقال مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس في بيان صحفي على هامش اجتماع لجنة الانتخابات انه تمت مناقشة الخطة الميدانية للوقوف على كافة الاجراءات والتحضيرات المتعلقة في الانتخابات المرتقبة.

واضاف الدبوس انه سيتم التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وفق احكام قانون 35 لسنة 1962 وتعديلاته وقانون ونظم ولوائح البلدية المقررة بهذا الشأن وتسخير جهود فرق البلدية الميدانية لاظهار هذا العرس الديمقراطي بصورة مشرقة وحضارية.

وشدد الدبوس على اهمية قيام المسؤولين في افرع البلدية في المحافظات بالمتابعة والاشراف على تنفيذ الخطة الموضوعة واتخاذ كافة التحضيرات والترتيبات حول محيط 118 مدرسة مخصصة لعملية الاقتراع في جميع المحافظات.

وادعا إلى اهمية التأكد من الجهوزية التامة لتلك المدارس من ناحية اعمال التنظيف وتوفير الحاويات وعمال النظافة داخلها وخارجها.

واكد ان فرق البلدية الرقابية لن تسمح باي مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية وستكثف دورها الرقابي ليكون منصب على منع المظاهر السلبية من معوقات او مخالفات عبر تنفيذ الجولات التفتيشية واتخاذ الاجراءات الرقابية الفورية حيالها.

كما أشار إلى ان البلدية ستقوم باخلاء مواقف مراكز الاقتراع من اي سيارات مهملة او التي تستخدم للاعلانات الانتخابية إلى جانب عدم اقامة اي اكشاك او خيم او شاليهات متنقلة بالقرب من مراكز الاقتراع وازالة اي اعلانات مخالفة.