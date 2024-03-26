سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي بالرياض ابريل المقبل

استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر أبريل المقبل.

المصدر كونا