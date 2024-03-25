سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط.

وكان في استقبال سموه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وأمين سر ديوانية شعراء النبط نصار سطام الخمسان.

وألقى سمو الأمير كلمة بهذه المناسبة (هذا نصها):

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على معلم الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام.

الإخوة والأبناء رواد ديوانية شعراء النبط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تشهد ديوانية شعراء النبط منذ تأسيسها في عهد المغفور له بإذن الله تعالى أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد

الجابر الصباح طيب الله ثراه زيارات تعكس ما تلقاه هذه الديوانية التراثية من اهتمام ودعم من قبل قيادة دولة الكويت.

ويسرنا في هذه الليلة المباركة زيارة رواد ديوانية شعراء النبط لنهنئهم وكافة الأخوة والأبناء المهتمين بالشعر النبطي بشهر رمضان الفضيل أعاده الله على الجميع باليمن والبركات والخير الوفير.

الإخوة والأبناء

من بيت الشعراء.. من هذا الصرح الأدبي الثقافي المتميز في المبنى والمعنى الذي يرمز إلى التاريخ والتراث والأصالة يطيب لنا أن نسجل إشادتنا بمسيرة ديوانية شعراء النبط الممتدة من أواخر العقد السابع من القرن الماضي الهادفة إلى حفظ هوية الآباء والأجداد وإرثهم من الشعر النبطي هذا الفن الأدبي الشعبي الذي يمثل الشعب الخليجي لاسيما الكويتي روحا ووجدانا وفكرا.

ونقدر للقائمين على هذه الديوانية ما يبذلونه من جهود في سبيل حفظ الهوية الوطنية ودعمهم للشعراء وتقديم البرامج الهادفة إلى تعريف الأجيال بما يتميز به هذا اللون الشعري من قوة تعبير ورقي كلمة وصدق مشاعر مثمنين مواكبتهم للتطور السريع الذي يشهده عصرنا الحديث مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة دعم الجهات المعنية للديوانية لا سيما الديوان الأميري ووزارة الإعلام، وتوفير كافة متطلباتها التي تنفعها.

الإخوة والأبناء المعنيون بديوانية شعراء النبط

نوصيكم بالتمسك بمبادئ وأسس وضوابط ديوانية شعراء النبط ومواصلة ربط المجتمع بتراثه من خلال برامجكم وما تقدمونه من فعاليات ومشاركات شعرية مع الحرص على استقطاب الشعراء الشباب والاهتمام بموهبتهم لتظل ديوانية شعراء النبط ملتقى الإبداع الشعري.

وعلى وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والتراث الثقافي لوطننا الحبيب وتعزيز التواصل الثقافي داخل المجتمع الكويتي.

وختاما،،،

ندعو الله تعالى أن يوفقكم جميعا في أداء رسالتكم، وتحقيق رؤيتكم، وأن يديم على وطننا الغالي وأبنائه المخلصين التميز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى أمين سر شعراء النبط كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من بيت الكلمة ومنارة الشعر والشعراء من منبرٍ بقي حافلا بالعطاء الشعري أتقدم بالامتنان والتقدير لسموكم لزيارتكم الكريمة لديوانية شعراء النبط والتي تعكس حرص سموكم على دعم الثقافة والشعر والأدب في كويتنا الحبيبة.

وبمناسبة زيارتكم الكريمة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك نتقدم من سموكم بالتهنئة القلبية بحلول هذا الشهر داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.

كما نود أن نعبر عن امتناننا العميق لدعمكم المتواصل للديوانية على امتداد تاريخها ومسيرة نجاحها هذا الدعم الذي يعكس رؤية سموكم الرائعة في بناء مستقبل زاهر للكويت وتعزيز مكانتها كمركز ثقافي في المنطقة والعالم.

سيدي حضرة صاحب السمو

نحن نفخر بأن يكون لديوانية شعراء النبط دورٍ فعال في تعزيز الهوية الثقافية للكويت وتعزيز قيم الإبداع والتعبير الحر فنحن نعمل بجد لتشجيع الشباب على تطوير مواهبهم الشعرية وإبراز صوتهم الفريد في المجتمع وسوف نستمر بكل جهد لتعزيز الشعر والأدب بشكل عام في الكويت بدعم سموكم الكريم..

مسيرة الشعر لن تنقطع والتطوير والتنوير متواصلان ومستمران، فاليوم نرى الأبناء والأحفاد يتواصلون ويعملون ويحملون راية الشعر وحب الديوانية.. ديوانية شعراء النبط، وذلك انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه الحفاظ على الأرث الأدبي والاجتماعي وحفظ هويتنا الوطنية وتراثنا الثقافي.

حضرة صاحب السمو

الحضور الكرام

لقد واكبت ديوانية شعراء النبط التطور التكنولوجي في آلية حفظ الشعر النبطي وتوثيقة طباعة وتسجيلا وتصويرا، وفي إطار التطوير المستمر للديوانية تم الانتهاء من إنجاز استديو تلفزيوني داخل الديوانية مجهز بأحدث الأجهزة ومزود بأعلى المواصفات في خطوة تطويرية تساعدنا في تحقيق أهداف الديوانية مع احتفاظنا بقديمنا وبتراثنا وتاريخنا..

ديوانية شعراء النبط ميراث حضاري يحمل طابعنا الاجتماعي، وبموازاة هذا الإنجاز يجري العمل حاليا على إنشاء استديو الإذاعة داخل ديوانية شعراء النبط وسيتم من خلاله تسجيل برامج الديوانية كاملة.

وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بالشكر والعرفان للديوان الأميري.. أصحاب السعادة والعاملين في الديوان الأميري، على تلبية متطلبات الديوانية، كما لا ننسى الدور الكبير لوزارة الإعلام على الدعم الذي تلقاه الديوانية في تعزيز دورها ومساعدتها في ايصال رسالتها وتسهيل أنشطتها الإعلامية في البرامج التلفزيونية والاذاعية.

سيدي حضرة صاحب السمو

نستذكر في هذه المناسبة الدور الكبير لسموكم حفظكم الله عندما كنتم رئيسا لديوانية شعراء النبط عام 1977، ودور سموكم الكبير بوضع الأسس والأركان لبناء صرح شعري يحفظ الشعر والشعراء، ونحن نعاهد سموكم على السير بنهجكم الكريم في الارتقاء بالشعر والحفاظ عليه حتى يبقى هذا الموروث الهام مع الأجيال جيلا بعد جيل، وستبقى رسالتنا الدائمة هي ترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والأمير وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.

ولن ننسى وصايا سموكم خلال زيارتكم الأخيرة للديوانية بتعزيز الشعر النبطي واحتضان شعرائه وجذب شبابنا إليه.. إلى جانب التمسك بمبادئ وأسس وضوابط ديوانية شعراء النبط ومواصلة التميز وتنظيم الأمسيات والمسابقات الشعرية.

ياطويل العمر..

في قلب كل شاعر منا مخزون من الحب لسموكم وقصائد مفعمة بكلمات الولاء لقيادتكم الحكيمة، ونحن نعاهدكم ياصاحب السمو أن يبقى الشعر النبطي وضاء يلبس ثوب العز والفخر في وطن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار تحت ظل قيادتكم، داعيا الله أن يحفظكم عزا وذخرا لوطننا الغالي، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء لبلدنا العزيز.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بعدها ألقى الشاعر حامد زيد العازمي والشاعر فهد محمد الخس قصيدتين شعريتين لاقتا استحسان الحضور..:

وفيما يلي قصيدة الشاعر حامد زيد العازمي:

أسرجت لجزال القصيد التعابير

ونوخت في روض الفرايد رحاله

وعديتها روس السروات والنير

وأطلقت لعنان الرهاوي خياله

شاعر.. واكفي عن جميع الشواعير

وإن ثقلوا حمله عليه.. ارتكاله

اوقف.. ولالي عن وقوفي معاذير

وامدح ولالي في مديحي جماله

من صادق احساس ومحبه وتقدير

أحمل من الشعب الكويتي رساله

للي حضوره غير ومواجهه غير

ومحبته فينا لحد.. الثماله

شيخ الشيوخ.. مسطر المجد تسطير

قرم.. تفرد بالمزايا لحاله

خصايله تطغى على كل تعبير

لو امدحه.. وشلون اعدد خصاله

إن جيت اوثق سيرته بالحذافير

كني غرفت من البحر بالبياله

حتى ولو يظهر من المدح تقصير

نقص المديح بسيدي.. من كماله

رمز البلد.. وجه السعد والتباشير

راس الهرم.. تاج الكرم والعداله

ستر العفاف الفارعات الغنادير

الضافي اللي ظلنا من ظلاله

(ابو طلال) مسخر الصعب.. تسخير

نوخ على روس المعالي جماله

سليل حكام (الصباح) المناعير

سلالة.. ياطيبها من سلاله

ياضلعنا النايف بوجه المعاصير

ياتاج راس الشعب.. ياراس ماله

يا ذخر ربعك في الليال المعاسير

يافخرهم.. في منهجه واعتداله

يا أطهر قدم توطى على القاع وتسير

يا صفوة اصحاب السمو والجلاله

اللي تبيه يصير.. بإذن الله يصير

لجلك.. تصير المستحيله سهاله

دونك رجال ماتحسب المخاسير

واحدهم اردى مايقدم عياله

نمشي معك وبطاعتك دون تفكير

شعبن فدا لارضه وعرضه وماله

قدنا على حد السحاب المزابير

وإحمل بنا مالا يطاق احتماله

خل اصغر احلامك على اقل تقدير

لمس الطموح اللي بعيدن مناله

بقيادتك تقصر طوال المشاوير

وبعزومنا ما في الصعاب استحاله

وبجهودنا.. نصنع حضاره وتطوير

ونعيش والنا في سما المجد هاله

مجدن يدون بالقصص والاساطير

يضرب على قو العزايم مثاله

تاريخنا حافل ولا فيه تزوير

مرجع مفاهيم الفخر والاصاله

واميرنا.. ماهوب حي الله امير

سيف بوجه اهل الفتن والظلاله

يقطع طريق المنحرف والمعيثير

لا شط عقل المنهبل من هباله

ينوخه.. كنه منوخ له بعير

ويعقله.. ولا تحرك عقاله

هذا الوطن وان كان بحدوده صغير

تمطر على كل البسيطه خياله

نذر علينا لو تدور المقادير

نموت مانرخص شبر من رماله

نارد على حوض المنايا طوابير

ومن مات من دون الوطن طاب فاله

هذي بلاد الخير (يامشعل الخير)

متجلية مثل البدر باكتماله

من دونها حد السيوف الشواطير

واللي دنا منها… دنا من زواله

ان ما وفينا لجلها.. مابنا خير

يشهد على (الشعب الكويتي) نضاله

خل كلام اللي يجي دون تبرير

وإخذ الصحيح اللي عليه الكفاله

لولا العداله.. تستباح المحاذير

ولولا المشوره.. تستبد الجهاله

لان الفتن تقسم شعوب وجماهير

امست على حاله وصارت بحاله

تنهش بهم وتدمر الارض تدمير

وتفنا الديار العامره لامحاله

عشنا وشفنا واتعضنا من الغير

والنا من الواقع شهود ودلاله

الحلم.. يثمر بالوجيه المسافير

والحزم.. تظهر هيبته من رجاله

ولو مايكون لرادع النفس تأثير

كل يبي بيفعل على ما بداله

واللي ولاهم يشترى بالدنانير

من صادها.. عشى عليها عياله”.

وفيما يلي قصيدة الشاعر فهد محمد الخس:

“حييت يا أمير البلاد المفدا

تحية الغالي ليا شاف غالي

تحية القلب المحب المودا

عد السنين أيامها والليالي

ياشيخنا اللي للصعايب تحدا

حتى رقى روس العلا والمعالي

عوق الخصيم اللي للأخصام ندا

درع الوطن شيال حمل الثقالي

مشعل حبيب الشعب من كل بِدا

الحاكم العادل حميـد الخصالي

دايم و عينه يم شعبــه تلدا

ريف اليتاما بالسنين الهزالي

الصرح صرحك وانت فيه المبدا

هـو منتـدانا مـن قديم وتالي

صـرحٍ لشعـار النبط مجرهدا

منارة الإبداع في كل حالي

خرج له أجيال تشد وتمدا

بحروفها وصلت لـ روس الجبالي

برعايتك لعل عمرك إيمدا

صرنا الاوايل به جنوب وشمالي

وحنا من جذور الوفاء نستمدا

لك الولاء مافيه شك وجدالي

رهن الاشاره بأمركم نستعدا

دون الوطن و أميرنا ما نبالي

نوقف بوجه المعتدي ونتصدا

أرض الوطن يفداه حالي ومالي

ويفداك ياسيدي حسود يضدا

اللي يحيكون الفتن باعتدالي

ناسـن تودي شي ماينتودا

فـ الزور و بظلم البشر ماتبالي

باب يجيب الشر منهم يسدا

حكمتك تقطع مبهمات الحبالي

وختامها لعل عمرك إيمدا

ياسيدي مشعل كريم السبالي”

كما قام أعضاء فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية بأداء فن الفريسني والمجيلسي.

وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.