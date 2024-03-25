مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الإثنين 25 – 3 – 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الخميس الماضي ولقائه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والذي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيز التنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهة أخرى استنكر مجلس الوزراء ما أثير مؤخرا من مساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات أو لمكونات المجتمع الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها مؤكدا أنه لن يقبل الإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن بهذا الشأن مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الإساءة والمساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها وذلك تطبيقا للقانون واستنادا إلى مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.

وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزيرالداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما باتخاذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية للتصدي لأي مساس بالوحدة الوطنية وذلك عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

من جهة أخرى أحاط وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مجلس الوزراء علما بانطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحه لهم) لسداد ديون الغارمين والتي ستبدأ مساء اليوم الإثنين بالتعاون مع وزارة الإعلام – وزارة العدل – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية- اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية) وتأتي هذه الحملة تماشيا مع الدور الإنساني لدولة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية لتقدم صورة مشرفة للعمل الخيري داخل البلاد وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين وتخفيف همومهم.

ثم اطلع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الإجراءات الموصي بها المقدمة من مقيمي مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت (FATF).

وقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهود المبذولة مؤكدا دعمه الكامل لأعمال اللجنة.

ومن جانب آخر قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 -4 -2024 وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 14 -4 -2024 على تكون أيام (أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد عطلة رسمية) وما سوى ذلك فهي أيام راحة أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المجمعات التجارية في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضي والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين مؤكدا شجب دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي ورفضها للعنف بكافة أشكاله داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين.