موظّفو “زين” تنافسوا على لقب بطولتها الرمضانية لكرة القدم

استضافت زين بطولة كرة القدم الرمضانية لموظّفيها بمُشاركة واسعة شهدت تواجد 16 فريقاً تنافسوا على لقب البطولة بملاعب نزوى في منطقة بنيد القار، وهي البطولة التي هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد بين أفراد عائلة زين، وشجّعتهم على ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل.

وتُعتبر مثل هذه المُنافسات الرياضية جُزئاً أساسياً من سياسة زين الداخلية اتجاه موظّفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات بمُختلف الرياضات طوال العام بهدف تحفيز المنافسة الرياضية بينهم بما يُنمّي روح الفريق الواحد ويُعزّز الروابط خارج إطار العمل، وبالأخص خلال الشهر الفضيل للتشجيع على الحركة والنشاط في شهر الصيام.

ولاقت البطولة إقبالاً إيجابياً من قبل موظّفي زين من مُختلف قطاعات وإدارات الشركة، حيث شهدت منافساتها مشاركة 16 فريقاً تكوّن كل منهم من 8 لاعبين، وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب على أرض ملاعب نزوى بمنطقة بنيد القار، وانتهت بفوز فريقين بالمركزين الأول والثاني وحصولهما على جوائز نقدية قيّمة.

وتحرص زين دوماً على إثراء التواصل مع موظّفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها.

وسبق أن نظّمت زين مُنافسات رياضية عديدة لموظّفيها في مُختلف الرياضات مثل كرة القدم، وكرة الطائرة، والبادل، والبولينج، وضربات الترجيح، حيث تحرص الشركة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظّفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها، فالجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.

تكريم الفائزين بالمركز الثاني