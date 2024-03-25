بلدية الكويت: البدء فعليا بإنشاء أول مدينة عمال سكنية متكاملة خلال عام ونصف

قامت بلدية الكويت بتسليم موقع مشروع أول مدينة سكنية متكاملة للعمالة محدودي الدخل رسميا للشركة المستثمرة للبدء بتنفيذ المشروع في صبحان بمساحة 40000 ألف متر مربع تستوعب قرابة 3000 عامل.

ووقع عن البلدية المهندس مشعل العرادة في ادارة المساحة بقطاع المساحة وعن شركة عقارات الكويت عبد العزيز المعجل محضر استلام موقع المشروع رسميا صباح اليوم الاثنين بحضور مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس ونائب المدير العام لقطاع المشاريع المهندسة ميساء بوشهري وممثل عن وزارة المالية ادارة عقود املاك الدولة أحمد البلوشي، للبدء الفعلي في إنشاء مدينة عمال سكنية متكاملة ذات معايير فنية وصحية وبيئية وخدمية لتنفيذها خلال عام ونصف بنظام BOT.

وأعرب مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس بمناسبة توقيع محضر التسليم الرسمي للمشروع “عن شكره للكوادر الوطنية من المهندسين في قطاع المساحة وقطاع المشاريع وما بذلوه من جهود طيبه لإنجاز المرحلة الأخيرة لهذا المشروع المهم للمساهمة في القضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية، موضحا هدفنا تطوير مجمعات سكنية متكاملة للعمال باكورتها هذه المدينة العمالية التي تحتوي على كافة الخدمات والانشطة الاجتماعية والترفيهية والتجارية لتلبية المتطلبات والاحتياجات لهذه العمالة”.

واضاف الدبوس من أهم مكوناته 16 مجمع سكني يضم كل دور غرف نوم ومطبخ ودورات مياه وصالات للاستراحة وغرف خدمة غسيل ومخازن للأمتعة الشخصية، كذلك يضم المشروع على عدد 2 مجمع تجاري مكونه من مطاعم وكافيهات ومحال تجارية بالإضافة الى مباني ادارية وحكومية ومرافق كمبني للحراسة ومبنى مخفر شرطة ومكاتب حكومية ومسجد الى جانب الانشطة الترفيهية مثل صالة متعددة الادوار واماكن ترفيهية مفتوحة وخدمات عامة تحتوي على شبكة طرق داخلية ومواقف سيارات وحافلات ومحطات انتظار للحافلات ويحيط بالمدينة بالكامل سور وبوابات دخول وخروج.