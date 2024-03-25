التجارة تحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون 3 أشهر

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا يقضي بحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة أشهر وينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي في ظل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدما في تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسؤولية الممتدة للمنتج المحلي لمشاريع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة.

وأضافت أن الكرتون مادة أساسية لتشغيل مصانع كويتية لتوفير منتجات استهلاكية للسوق المحلي بسعر مناسب مشيرة إلى حاجة المصانع المحلية لنحو 30 ألف طن شهريا وهو ما لا يمكن توفيره في السوق المحلي دون إعادة تدويره.

وأفادت بأن الصناعات التدويرية تعتبر شديدة الأهمية بالنسبة لدولة الكويت نظرا لأنها تقوم على مبدأ الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية ومواكبة الدول المتقدمة في أحدث التقنيات ما يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاستثمارية الأخرى للقطاعين التجاري والصناعي.