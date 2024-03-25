وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة الاعداد والتنظيم والتجهيز لإنتخابات مجلس الأمة 2024

ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لإنتخابات مجلس الأمة 2024 الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اجتماعاً يوم أمس الأحد الموافق 2024/3/24 في مقر وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الإعلام دكتور مهندس ناصر أحمد المحيسن ووكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم سيد هاشم القلاف ووكيل وزارة الصحة دكتور عبدالرحمن فرج المطيري ومدير عام بلدية الكويت مهندس سعود فايز الدبوس ووكيل وزارة التربية بالتكليف السيدة حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية بدر العدواني ومدير إدارة شؤون الانتخابات عميد حقوقي د.أحمد عبدالله الهاجري، وذلك لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لإنتخابات مجلس الأمة والمقرر اجراؤها في الرابع من أبريل 2024.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق النواف بالحضور ونقل تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتناول الاجتماع بحث جميع الاستعدادات الأمنية واللوجستية والتنظيمية وآلية التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة، ووجه الفريق الشيخ سالم النواف بتوفير وتسخير كافة الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، ولكي تخرج الإنتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية اقليمياً ودولياً.

وأكد النواف على ضرورة حرص الأجهزة الأمنية على توفير الخدمات وتسهيل وتبسيط اجراءات انتخابات مجلس الامة, مشيرا إلى ان تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة في الدولة وتعاون المواطنين سيظلان دائما درعا للوطن ولنظامه الديمقراطي الراسخ.