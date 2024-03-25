رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني يشدد على “أهمية” إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية

25 مارس، 2024
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شدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين على “أهمّية” إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشماليّة، في وقت قالت بيونغ يانغ إنّ كيشيدا طلب عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “في أقرب وقت”.

وقال كيشيدا للبرلمان “بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات مثل اختطاف” بيونغ يانغ مواطنين يابانيّين في السبعينيات والثمانينيات. ولا تُقيم طوكيو وبيونغ يانغ علاقات دبلوماسيّة رسميّة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
25 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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