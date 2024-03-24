وزير الاعلام يبحث وقياديي الوزارة سير خطة الاستعدادات لتغطية انتخابات مجلس الأمة

بحث وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قياديي وزارة الإعلام سير خطة الاستعدادات التي وضعتها الوزارة بكافة قطاعاتها لتغطية انتخابات مجلس الأمة وتسهيل عمل الإعلاميين المشاركين بالتغطية من داخل الكويت وخارجها.

وقال وكيل الوزارة الدكتور ناصر محيسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع اليوم الأحد ان الاجتماع تطرق الى اطلاق شعار (مسار يتجدد) كشعار للحملة الإعلامية لوزارة الإعلام الخاصة بتغطية انتخابات مجلس الأمة 2024. واضاف الدكتور محيسن انه تم ايضا استعراض استعدادات قطاع الأخبار حيث تم تخصيص برنامج تلفزيوني يومي قبل يوم الانتخابات لطرح عدد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات واستضافة عدد من المختصين والأكاديميين.

وبين انه تم خلال الاجتماع التطرق الى خطة الوزارة للتغطية المستمرة في يوم الانتخابات منذ فتح الصناديق حتى إعلان نتيجة فرز آخر دائرة واستخدام أحدث التقنيات وتجهيز فريق مناديب لمتابعة عملية التصويت والفرز في مختلف اللجان الانتخابية في الدوائر الخمس بالإضافة إلى خطة تغطية مواكبة لعملية الفرز داخل استوديوهات الوزارة يقدمها كوكبة من المذيعات والمذيعين و المحللين من مختصين وأكاديميين مصحوبة بمقاطع قصيرة (فلاشات) متعلقة بالمناسبة.

وأشار الى ان الاجتماع ناقش ايضا استعدادات القطاع الهندسي وما تم من تجهيز كافة الاستديوهات وسيارات النقل الخاصة بيوم الانتخاب طوال ساعات النقل التلفزيوني والإذاعي في كافة الدوائر الخمس.

وذكر الدكتور محيسن انه تم ايضا متابعة استعدادات قطاع الإعلام الجديد بالوزارة للقيام بتغطية مباشرة ومستمرة في يوم الاقتراع وما سيتم بثه من (فلاشات) مصورة بالإضافة إلى الخطة التسويقية لحملة وزارة الإعلام الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع محافظات الكويت.

وقال ان الاجتماع أطلع على قيام قطاع الإعلام الخارجي بالوزارة البدء بالاعداد للمركز الإعلامي المصاحب للانتخابات وإعداد إعلاميات خاصة بهذا الحدث بلغات مختلفة والبدء بالتنسيق لاستضافة عدد من الإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والعالمية لتغطية العرس الانتخابي. واضاف الدكتور محيسن انه تم خلال الاجتماع مراجعة كافة استعدادات الوزارة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والقانونية والتكنولوجية.